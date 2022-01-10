Оккупанты в Крыму добыли воду из-под Азовского моря, но пить ее нельзя

Российский вице-премьер назвал добытую воду "условно питьевой".
Добытая россиянами в акватории Азовского моря вода является технической и не может быть использована для водоснабжения, как питьевая вода.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Российской Федерации и куратор оккупированного Крыма Марат Хуснуллин в понедельник, 10 января, на своей странице в Instagram.
В своем сообщении российский чиновник назвал воду "условно питьевой", поскольку из-за содержания соли она нуждается в дополнительной обработке.
“Обнаружена слабоминерализованная вода, которая является условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, системы нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована в качестве питьевой”, – утверждает Хуснуллин.
В опубликованной презентации утверждают, что поиски питьевой воды под Азовским морем будут продолжены.
Напомним, ранее оккупационные власти Крыма заявили о добыче первой пресной воды из-под дна Азовского моря. Образцы воды из пробуренных скважин были отправлены на проверку в столицу России.
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