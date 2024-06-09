Оккупанты в Крыму готовятся к высадке десанта ВСУ: что об этом известно

Российские оккупанты в Крыму готовятся к высадке десанта Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, в Крыму идет интенсивное строительство развитых фортификационных укреплений. Большинство из них находятся в северо-западной части.

“Они тогда уделяли большое внимание северному направлению. Потому что ожидалось, что Вооруженные силы Украины будут наступать из Херсонской области. Так чувствовалось исходя из их строительства", — отметил Рефат Чубаров.

Также он добавил, что оккупанты проанализировали удары ВСУ, которые в последние месяцы избивали, в частности, по объектам противовоздушной обороны и объектам логистики.

"И исходя из того, что значительное большинство кораблей Черноморского флота России перебазированы в порты на территории самой России, противник решил, что для него теперь есть большая угроза возможному десанту со стороны Вооруженных сил Украины", — подчеркнул глава Меджлиса.

Кроме того, армия РФ на оккупированном полуострове обновляет фортификационные постройки на побережье Черного моря.

"Это говорит о том, что они проанализировали, что уничтожаются объекты противовоздушной обороны, то есть мы ослабляем их возможности. И теперь они ждут возможного десанта Вооруженных сил Украины. Такую избрали тактику. И действительно, укрепляются фортификации, которые прикрывают Крым с моря”, — отметил Чубаров.

Напомним, что в результате ночной атаки в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ.

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