Оккупанты в Крыму массово выносят приговоры за отказ служить в российской армии

Оккупанты в Крыму массово выносят приговоры за отказ служить в российской армии

Общее количество дел уже превышает 250.

Лишь в августе 2021 на территории временно оккупированной АР Крым незаконно осудили десять граждан за уклонение от службы в российской армии.

Об этом сообщили во вторник, 31 августа, на Facebook-странице Крымской правозащитной группы.

В этом же месяце правозащитники зафиксировали 14 новых уголовных дел в отношении жителей оккупированного Крыма за уклонение от службы в армии России (ст. 238 УК России).

"Всего на конец августа КПГ зафиксировала 258 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданных на рассмотрение "судов" Крыма. По 232 из них уже вынесен приговор, еще 26 находятся на стадии рассмотрения ", — говорится в сообщении.

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Правозащитники напомнили, что осуществление призыва жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта нарушает ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). Перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает также ст. 49 этой конвенции.

По украинскому законодательству, граждане, проживающие сейчас в оккупированном Крыму, даже если они вынуждены были принимать российские паспорта, все равно остаются гражданами Украины.

Напомним, с начала оккупации Москва втрое увеличила свою военное присутствие в украинском Крыму.

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