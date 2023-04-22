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Оккупанты в Крыму на 7 лет бросили за решетку крымского татарина по делу о 500 гривен

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Оккупанты в Крыму на 7 лет бросили за решетку крымского татарина по делу о 500 гривен

21-летний крымский татарин Аппаз Куртамет, осужденный оккупационным судом в Симферополе / Фото: facebook/Рефат Чубаров

21-летний парень был обвинен в "финансировании" украинского добровольческого батальона.

Подконтрольный России суд в Симферополе вынес приговор крымскому татарину Апазу Куртамету. За то, что 21-летний парень перевел 500 гривен представителю украинского добровольческого батальона, его на семь лет отправили в колонию.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Обвинение Куртамету было предъявлено за "финансирование вооруженного формирования" — добровольческого батальона "Крым".

Омбудсман отметил, что инкриминируемое подсудимому преступление было надуманным, как и все обвинения в адрес граждан Украины, оно имеет политически мотивированную почву.

"На самом деле Аппаз ссудил в долг эти деньги знакомому, который к тому времени вступил в добробат", — отметил Лубинец.

Он также подчеркнул, что этот приговор, как и все остальные, которые производятся от имени оккупационных властей, являются незаконными.

"Международное гуманитарное право запрещает государству-оккупанту применять свое уголовное законодательство на оккупированной территории", — напомнил омбудсман.

Дмитрий Лубинец призвал мировое сообщество усилить политико-дипломатическое давление на Россию до полного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

Обмудсман напомнил, что российские силовики задержали Аппаза Куртамета 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда направлялся к родственникам. В тот же день связь с ним исчезла. О его местонахождении не было известно до 8 октября. В конце февраля этого года оккупанты начали судилище.

Оккупационная прокуратура требовала для Куртамета 10 лет лишения свободы.

Напомним, в российском Ростове-на-Дону объявили "приговоры" пяти крымским татарам, являющимся фигурантами по делу "второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир". Южный окружной суд РФ дал им 65 лет заключения на всех" .

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Дата публикации
Просмотры
385
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