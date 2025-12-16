Оккупанты в Крыму "национализировали" имущество Усика: что забрали и почему

Александр Усик / © Associated Press

Российские оккупационные власти в Крыму объявили об очередной волне незаконного изъятия активов, принадлежащих украинским физическим и юридическим лицам. В список так называемого «национализированного имущества» попала собственность всемирно известного боксера Александра Усика.

Об этом заявил спикер так называемого «регионального парламента» Владимир Константинов.

Причины и попавшие в «список»

Всего в перечень внесли 84 объекта. Главной причиной оккупанты называют сотрудничество с Украиной и поддержку Вооруженных Сил Украины. Представители оккупационной администрации обвинили уроженца Симферополя и почетного гражданина Александра Усика в «поддержке нацистской идеологии».

«Он неоднократно осуждал „СВО“ (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины, — ред.) и организовывал сборы средств на нужды ВСУ», — сказал представитель оккупационных властей.

Кто еще попал под удар

Кроме имущества боксера, захватчики «отжали» активы ряда других лиц и компаний:

Игорь Франчук — политик и советник вице-премьера Украины потерял контроль над компаниями ООО «Лиласте» и ООО «Крымская школа „Тескао“».

Промышленные объекты. В список попали ООО «Таврида-Плаза», ООО «Элеватор Октябрьское» и активы ПАО «Шахта имени А. Ф. Засядько» (в частности, санаторий на побережье).

Военнослужащие. Оккупанты начали забирать имущество украинцев, которые сейчас с оружием в руках защищают страну. Против некоторых из них на полуострове цинично возбудили «дела о госизмене».

