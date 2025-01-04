Оккупанты в Крыму объявили чрезвычайное положение: в чем причина

Мазутное загрязнение досталось Ялте и Севастополю. У берегов обнаруживают не только пятна нефтепродуктов, но и погибших птиц.

На морском побережье близ Севастополя во временно оккупированном Крыму обнаружено значительное загрязнение разлившимся после катастрофы двух российских танкеров в Керченском проливе мазутом. Так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев объявил чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Сначала мазутное пятно, двигавшееся в направлении Севастополя, обнаружили в море. В российском МЧС также сообщили о новом участке разлива нефтепродуктов в селе Яковенково на юго-восточном побережье Крыма.

В субботу, 4 января, мазутное загрязнение добралось до Ялты и Севастополя. У берегов обнаруживают не только пятна нефтепродуктов, но и погибших птиц.

Один из выбросов мазута был найден на берегу пляжа "Звездный берег". Площадь загрязнения составила 100 квадратных метров. Также мазут дошел до пляжей Голубая бухта и Нахимовец.

Очевидцы также сообщают о нефтяных пятнах в Казачьей бухте, Качи, Орловке, Балаклаве, на пляже Серебряный, парке Победы, на Фиоленте.

Мазутные пятна на побережье у Севастополя / Фото: Крымский ветер

Авторы Telegram-канала "Крымский ветер" составили карту обнаруженных мазутных загрязнений.

Фото: Крымский ветер

“Можно не сомневаться, что и остальное побережье Севастополя также пострадало. Просто не везде есть спуски к морю, а остальную территорию в зимнее время никто не посещает”, — говорится в сообщении.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с. А значит, пятно загрязнения, которое несло волнами на запад вдоль Крымского полуострова, теперь снова может прибить к берегу.

Напомним, после аварии двух российских танкеров в Керченском проливе площадь загрязнения мазутом береговой линии на Кубани увеличилась до 54 километров.

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