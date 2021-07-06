Оккупанты в Крыму оставили журналиста Есипенко в СИЗО еще на полгода

Оккупанты в Крыму оставили журналиста Есипенко в СИЗО еще на полгода

По словам Денисовой, международное сообщество должно отреагировать на это решение и усилить давление на РФ.

Украинскому журналисту, корреспонденту "Радио Свобода" Владиславу Есипенко подконтрольный России так называемый "суд" в оккупированном Крыму продлил содержание в СИЗО на полгода.

Об этом сообщила украинская омбудсман Людмила Денисова.

"Сегодня подконтрольный России так называемый "районный суд в Симферополе" продлил срок задержания незаконно удерживаемом гражданину Украины Владиславу Есипенко на полгода", — написала она на странице в Facebook.

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Денисова обратилась к международным организациям и правозащитникам с просьбой направить своих представителей на судебное заседание во временно оккупированном Крыму для предотвращения нарушения прав Владислава Есипенко.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на это решение "суда" и усилить давление на Россию для защиты прав граждан, которые остались на территории временно оккупированного Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых страной-агрессором украинцев.

Напомним, что Владислава Есипенко 10 марта задержали в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он является фрилансером "Радио Свободы". Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, которая проходила в Симферополе.

В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.

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