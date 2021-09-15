Оккупанты в Крыму поставили Джелялова на учет в СИЗО и сделали прививки от оспы и гепатита

Оккупанты в Крыму поставили Джелялова на учет в СИЗО и сделали прививки от оспы и гепатита

Российские оккупанты удерживают Джелялова в специальном отделе изолятора Симферополя.

Заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова поставили на учет в крымском СИЗО как склонного к терроризму и экстремизму.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Буквально накануне нашей встречи Нариман сообщили, что его поставили на учет как личность, склонную к террористическим и экстремистским преступлениям. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного процесса и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать ", — написал он на странице в Facebook.

По словам Полозова, арестованный оккупантами Джелялова выглядит хорошо, на здоровье не жалуется. Джелялова рассказал адвокату, что его удерживают в "спецблоке" — специальном отделе СИЗО, где максимально ограничено взаимодействие с внешним миром и другими заключенными.

"Также Нариман рассказал, что тюремные врачи провели его осмотр и сделали прививки от оспы и гепатита, объяснив ему это тем, что в данном учреждении много разной заразы и необходимо себя обезопасить", — добавил адвокат.

Напомним:

3-4 сентября оккупационными "правоохранительными органами" в Крыму были проведены очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении.

граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении. 6 сентября районный "суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

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