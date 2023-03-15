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Оккупанты в Крыму учат школьников собирать автомат и вести рукопашный бой (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
339
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты в Крыму учат школьников собирать автомат и вести рукопашный бой (видео)

Скриншот с видео

Во временно оккупированном Крыму школьников учат собирать автомат, носить камуфлированную форму и вести рукопашный бой.

Российская пропаганда опубликовала видео якобы из школы во временно оккупированном Крыму, на котором оккупанты учат младших и средних школьников собирать автомат и вести рукопашный бой.

Соответствующее видео показало российское пропагандистское издание "РИА новости".

Кремлевские пропагандисты называют это "курсами начальной военной подготовки".

На видео видно, как дети средней школы на скорость собирают автомат Калашникова. Кроме того, на кадрах заметно, как малыши, одетые в камуфлированную форму, сначала просто позируют с автоматами, а затем будут демонстрировать навыки рукопашного боя.

Напомним, в России 31-летняя москвичка написала заявление в полицию, где обвинила 8-летнюю одноклассницу своей дочери в "русофобской позиции".

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Дата публикации
Просмотры
339
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