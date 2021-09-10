Оккупанты в Крыму выдвинули Джелялову обвинение, он отказался давать показания во время допроса

Оккупанты в Крыму выдвинули Джелялову обвинение, он отказался давать показания во время допроса

Сейчас его содержат в СИЗО Симферополя в двухместной камере.

В пятницу, 10 сентября, оккупанты выдвинули обвинение заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялову в совершении "диверсии".

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем и усилило обвинение", — написал он на своей странице в Facebook.

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По словам адвоката, в рамках следственных действий, после предъявления обвинения был осуществлен допрос обвиняемого. Нариман Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания.

"Кроме этого, следствие ознакомило Наримана Джелялова и его защитников Эмине Авамилева и меня с постановлениями о назначении ряда экспертиз, и также с некоторыми уже готовыми на текущий момент выводами экспертов. Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены", — добавляет адвокат.

Также следствие потребовало отобрать подписку о неразглашении с защитников Наримана Джелялова.

Адвокат добавил, что по словам Наримана, сейчас его содержат в СИЗО Симферополя в двухместной камере. Свое состояние здоровья мужчина оценивает как удовлетворительное и в целом имеет морально позитивный настрой.

"Единственное, камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение продуктов питания и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", - отметил Полозов.

Напомним

3-4 сентября оккупационными "правоохранительными органами" в Крыму были проведены очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении.

граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении. 6 сентября районный "суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

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