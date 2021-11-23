Оккупанты в Крыму задержали 31 человека за встречу адвоката Эдема Семедляева, вышедшего из изолятора

Оккупанты в Крыму задержали 31 человека за встречу адвоката Эдема Семедляева, вышедшего из изолятора

Российские силовики задержали 31 человека, в том числе 10 женщин и журналистов.

В незаконно аннексированном Симферополе оккупанты задержали 31 человека, пришедших для встречи адвоката Эдема Семедляева, у которого истек срок административного ареста.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Эдем Семедляев получил 12 дней административного ареста, которые провел в симферопольском изоляторе. Сегодня правозащитник вишел на волю. Встретить его пришли несколько десятков крымскотатарских активистов. В итоге российские силовики задержали 31 человека, в том числе 10 женщин и журналистов.

Напомним, что 11 ноября, подконтрольный России "суд" Симферополя арестовал Эдема Семедляева на 12 суток. Правозащитника обвинили в "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", то есть оккупантов. Также Семедляеву назначили штраф в 4 тысячи рублей за отказ раздеваться по требованию силовиков.

Эдем Семедляев — известный адвокат украинских и крымскотатарских политзаключенных в оккупированном Крыму. Он является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Рэмзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

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