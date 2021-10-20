Оккупанты в Крыму запретили пожилым людям выходить из дома: на полуострове — катастрофа с COVID-19

На территории оккупированного полуострова значительно ухудшилась ситуация с распространением коронавируса.
В оккупированном Крыму решили ужесточать карантинные ограничения. В связи с этим с 25 октября жителям незаконно аннексированного полуострова в возрасте от 65 лет запретили выходить из дома.
Соответствующий "указ" подписал главный коллаборационист Крыма, ставленник РФ Сергей Аксенов.
Крымчане старше 65 лет смогут выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Им также отменили льготный проезд в транспорте. Это решение не касается вакцинированных, медиков, соцработников и лиц, привлеченных к проведению так называемой "переписи населения", которую оккупанты незаконно проводят в Крыму.
Также с 25 октября для посещения заведений общественного питания, дискотек, фитнес-центров, театров, и т.п нужно получить QR-коды или справку о вакцинации. А вакцинируют от COVID-19 на полуострове российскими препаратами, эффективность которых не доказана.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения оккупантов.
Напомним: