Оккупанты в Крыму заставляют гражданских сдавать кровь для раненых солдат РФ — Денисова

Кремлевские захватчики склоняют крымчан к принудительному донорству.
Из-за большого количества раненых российских военных, которые находятся в больницах и санаториях в аннексированном Крыму, тамошние медицинские учреждения не справляются с нагрузкой, им катастрофически не хватает крови. Поэтому гражданских жителей полуостров оккупанты заставляют становиться донорами.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой на своем канале в Telegram.
"Медицинские заведения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В этой связи активно ведется принудительная кампания донорства крови на ТОТ Крым", — написала Денисова.
По ее словам, главврач Симферопольской ЦРКБ издал приказ, в котором указано, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно остановить бесплатное предоставление медицинских услуг.
"В Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные койки для раненых. В некоторых палатах находится до 40 человек", — написала она.
Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. В то же время донором может стать кто-либо — никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.
"Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами", — отметила Денисова.
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