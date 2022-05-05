Оккупанты в Луганской области мобилизовали в военные подразделения местных жителей — Генштаб

Оккупанты в Луганской области мобилизовали в военные подразделения местных жителей — Генштаб

В Луганской области оккупанты доукомплектовали военные подразделения местными жителями.

Да, жителей Сватовского района заставляют воевать против Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением к выполнению задач", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Россия пытается восполнить потери боевого состава, поэтому мобилизует резервистов. В частности, повестки в военкомат поступают даже военным пенсионерам.

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