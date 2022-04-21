Оккупанты в Луганской области обстреляли из артиллерии и авиации 7 городов: есть погибшие и раненые

Оккупанты в Луганской области обстреляли из артиллерии и авиации 7 городов: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки в Луганской области оккупационные войска обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов с использованием всего имеющегося артиллерийского вооружения и авиации.

Обстрелам из минометов, ствольной артиллерии, реактивные системы залпового огня подверглись 7 городов Луганщины: Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная, Горное, Золотое, Новодружеск. В результате российских ударов погибли и ранены местные жители. Повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечение.

Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

Из-за обстрелов остаются обесточенными 34 населенных пункта из них 21 полностью и 13 частично, без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов из них 30 полностью и 8 частично, водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично в Северодонецке и Лисичанске, а также у населенных пунктах, поставщиком которых есть КП "Попаснянский районный водоканал".

"Несмотря на отсутствие договоренностей о соблюдении режима "тишины" и открытии "гуманитарных коридоров", вчера было эвакуировано 117 граждан. Полиция призывает граждан быть взаимовежливыми и толерантными, помогать друг другу, сохранять спокойствие в критических ситуациях", — сообщили в полиции.

Также правоохранители призвали жителей Луганщины обращаться к ним за помощью в случае обнаружения преступлений.

"Полиция есть! Мы рядом 24/7! Уважаемые граждане, в случае выявления фактов мародерства или других правонарушений, сообщайте об этом на линию 102 или по телефонам: 095 234 57 37, 050 250 09 02. Дежурная часть ГУНП в Луганской области: 066 274 39 90", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки захватчики в Донецкой области обстреляли 8 населенных пунктов. В результате российских ударов погибли двое мирных жителей, еще 8 ранены, среди них – ребенок.

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