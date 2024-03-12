Цинизм оккупантов не имеет границ: в Мариуполе планируют открыть новый музей

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе планируют открыть Музей блокады Ленинграда.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Как говорится в сообщении, россияне в городе планируют открыть филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. С таким заявлением выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Оккупанты пытаются уничтожить память мариупольцев о блокаде их города весной 2022 года. Они называют это "асвабаждением", устанавливают памятные доски убийцам. А о десятках тысяч жертв молчат. Зато насаждают советскую историю", — рассказали в горсовете.

Отдельный зал музея планируют посвятить Андрею Жданову — советскому деятелю, который родился в Мариуполе и был инициатором идеологической кампании против деятелей науки и культуры, получившей название "ждановщина". В 1948 году советские деятели переименовали Мариуполь в Жданов. В 1989 году Мариуполю вернули его историческое название.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты продолжают активно насаждать пропаганду о "возрождении города".

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