Оккупанты в Мариуполе превратили популярный парк в "озеро"

Российские кафиры во временно захваченном Мариуполе превратили пар Лепорского в "озеро" из канализационных стоков.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Как отмечается, проблемы с канализацией в городе приобрели масштабы коллапса. Сначала наблюдалось затопление домов, а теперь и парков. Оккупанты за два года не смогли ни заменить инженерные сети, ни создать эффективное коммунальное предприятие.

“Парк Лепорского просто утопает в канализации. Жители города жалуются оккупационной администрации, но проблема не решается. Катастрофическая ситуация связана с загрязнением рек. Все канализационные отходы направляются прямо к морю. Не удивительно, что оккупанты уже запретили там купаться. Вероятно, так для россиян выглядит "курортный город", который они якобы превращают восторженный Мариуполь”, — подчеркнули в горсовете.

Напомним, что Мариупольский городской совет показал кадры разрушенного мариупольского Центра культуры "Чайка", который до полномасштабной войны собирались реконструировать за средства ЕС.

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