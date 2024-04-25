Оккупанты в Мариуполе требуют от местных оплатить долг за отсутствующее отопление (фото)

Российские оккупанты требуют от местного населения в Мариуполе платить за отсутствующее отопление.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Как стало известно, на подъездах некоторых домов во временно оккупированном городе появились объявления о том, что жителям нужно немедленно погасить задолженности за отопление.

В то же время большинство домов в городе в зимний период отопления не имели или имели его лишь частично. Однако теперь захватчики разносят горожанам сообщения с требованием оплатить счета за задолженность.

"Коммунальная ситуация в городе остается патовой. Горожане регулярно жалуются на отсутствие электроэнергии или проблемы с водоснабжением. В частности, жители дома по проспекту Мира, 66/39 пишут, что уже неделю нет света. Оккупационная администрация никаких мер по решению проблем не принимает", — рассказали в Мариупольском горсовете.

Фото: соцмережі

Напомним, что в оккупированном Мариуполе зафиксировали активное движение российской военной техники на север Донецкой области.

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