Оккупанты в Мелитополе готовят мобилизацию: существует единственный способ этого избежать — Федоров

На временно оккупированных территориях никто из представителей действующей власти не может дать гарантий безопасности местных жителей.

Жителей временно оккупированного Мелитополя принимают на военный учет для дальнейшей мобилизации в российскую армию.

Мэр Иван Федоров дал совет украинцам, как этого избежать, в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, "из далекой тайги" в Мелитополь приехал так называемый "руководитель военкомата", который налаживает работу по учету военнообязанных во временно оккупированном городе и районе.

“Сегодня я не могу сказать, что есть массовая мобилизация... Есть массовая постановка на учет военнообязанных в этом фейковом военкомате. Но ведь мы понимаем, что это первый шаг, а дальше будет мобилизация”, — подчеркнул Федоров.

Мэр отметил, что на временно оккупированных территориях никто из представителей действующей власти не может дать гарантий безопасности местных жителей. Поэтому жителям города и района во избежание российской мобилизации необходимо выезжать с временно оккупированной территории.

"Это самая большая и можно сказать единственная гарантия", — подчеркнул он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ФЕДОРОВ: Где россияне девают трупы своих 200-х и почему запрещают украинцам выходить из дома?"

Напомним, в оккупированном Мелитополе оккупанты продолжают похищать жителей и забирать их в плен. Преимущественно они это делают ночью.

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