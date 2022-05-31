Оккупанты в Мелитополе хотят забрать у фермеров урожай черешни, чтобы лично заняться продажей

В Мелитополе созрел урожай черешни, впрочем оккупанты уже имеют свой план на выращенную местными ягоду.

В Мелитополе начался сбор урожая черешни для реализации. Но оккупанты хотят забрать у местных фермеров ягоду, чтобы самостоятельно заняться ее продажей.

Об этом 31 мая сообщил мэр Мелитополя Иван Федеров в эфире телемарафона.

"Мелитопольская черешня уже созрела, ее можно собирать и начинается первая реализация. Но до начала реализации, за несколько дней, рашисты собрали всех фермеров, которые выращивают ее в больших объемах и предложили им такое сотрудничество, что они забирают всю черешню под реализацию, а когда реализуют – передадут какие-то средства", — рассказал он.

По словам Федорова, многие фермеры боятся, что оккупанты не заплатят им за проданную черешню.

"У ряда вермеров это вызывает большой страх, потому что они вложили средства в выращивание черешни, ухаживали за этими деревьями, а сегодня нет гарантии, что будут отдаваться средства за нашу ягоду. Так что сбор начался, но сегодня достаточно большая угроза у фермеров — не получить за тот труд и вложения, которые они вложили в нашу черешню", – сказал мэр Мелитополя.

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