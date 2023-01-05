Оккупанты в Мелитополе переодеваются в гражданское, чтобы выискивать партизан

Российские оккупанты выдают себя за мирных жителей Мелитополя.
Российские наемники и спецслужбы начали переодеваться в гражданскую одежду в Мелитополе, что в Запорожской области, выдавая себя за местных жителей. Таким образом, оккупанты выискивают местных партизан.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
"На территории Мелитополя российских военных и спецслужб больше, чем оставшегося гражданского населения. Они действительно переодеваются в гражданских. Они делают это в основном из-за сопротивления наших жителей. Эти переодетые спецслужбы ходят по рынкам, супермаркетам, по дворам и слушают о чем говорят наши жители. Таким образом, они пытаются найти мелитопольских партизан и тех людей, которые оказывают активное сопротивление", — сказал Федоров.
Он отметил, что это достаточно опасно.
"Сегодня на временно оккупированной территории сосед с соседом уже не разговаривают, потому что не понимает, кому он передаст эту информацию. Так что такие факты есть", — отметил Федоров.
Ситуация на Запорожье
Напомним, сегодня утром, 5 января, россияне из артиллерии обстреляли село Приморское в Запорожской области. В результате атаки два человека погибли, еще трое ранены.
За прошедшие сутки окупанты обстреляли районы 15 населенных пунктов Запорожской области. В полицию поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате атаки россиян.
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