Оккупанты в Николаеве повредили два газопровода и убили человека (фото)

Работы на объекте, куда попали россияне, будут продолжаться до полной ликвидации последствий.

Российские оккупанты утром 7 февраля нанесли удар по двум газопроводам в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Как отмечается, в результате обстрела повреждения получили два газопровода. Аварийно-диспетчерские бригады Газсети сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий.

“В результате обстрела также погиб один из наших работников – Леонид Глове, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Газсети. Ракета попала рядом с его домом, наш коллега скончался в реанимации. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Леонида. Вечная память”, – рассказали в Нафтогазе.

Напомним, что под завалами многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева, попавшего под атаку россиян 7 февраля, могут находиться еще люди.

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