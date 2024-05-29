Оккупанты в очередной раз нанесли удар из артиллерии и дронов по Нипополю: есть погибшие (фото)

Российская армия нанесла несколько ударов по городу – утром и после обеда.

Российские оккупанты нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки погибли двое местных жителей.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, российская армия нанесла несколько ударов по городу – утром и после обеда. В результате утренней атаки артиллерией в больнице скончался 52-летний мужчина. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

“Пообеде русские войска убили еще одного человека. Изверги направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи. Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в больницу. Искренние соболезнования родным невинных жертв агрессора. Выздоровление пострадавшей. Пренебрежение – военным преступникам, которые совершают террор”, — подчеркнул Сергей Лысак.

Напомним, что в Одесской области иностранец-диверсант поджег электроподстанции и хотел бежать за границу.

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