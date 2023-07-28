Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району на Харьковщине: есть раненые

Около 21:15 в результате обстрела с. Новоосиново пострадали 5 гражданских: 3 женщины и 2 мужчины.

Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне попали в частный жилой дом.



Детали преступления окупантов устанавливают правоохранители, работающие на месте.

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Напомним, что 26 июля 2023 года Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины. Российские оккупанты выпустили по нашему государству крылатые ракеты из стратегической авиации и "Калибры" морского базирования.

Добавим, что во время воздушной тревоги жители Хмельницкого сообщали о звуках, похожих на взрывы. В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал о том, что целью оккупантов был город Староконстантинов Хмельницкой области.

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