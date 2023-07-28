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Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району на Харьковщине: есть раненые

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району на Харьковщине: есть раненые

Враг попал в частный жилой дом. / Фото: ТСН.ua

Около 21:15 в результате обстрела с. Новоосиново пострадали 5 гражданских: 3 женщины и 2 мужчины.

Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне попали в частный жилой дом.

Детали преступления окупантов устанавливают правоохранители, работающие на месте.

Напомним, что 26 июля 2023 года Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины. Российские оккупанты выпустили по нашему государству крылатые ракеты из стратегической авиации и "Калибры" морского базирования.

Добавим, что во время воздушной тревоги жители Хмельницкого сообщали о звуках, похожих на взрывы. В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал о том, что целью оккупантов был город Староконстантинов Хмельницкой области.

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Дата публикации
Просмотры
249
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