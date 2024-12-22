Оккупанты в очередной раз расстреляли пленных украинских бойцов — Лубинец

Враг продолжает грубо нарушать Женевские конвенции.
Оккупанты в очередной раз расстреляли безоружных украинских воинов. Убиты 5 военных ВСУ, сдавшихся в плен.
Об этом пишет омбудсман Дмитрий Лубинец.
Видео обнародовало 110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко. На кадрах видно, я пятеро украинских защитников попали в окружение, поэтому решили сдаться. Впрочем, циничные русские солдаты все равно их расстреляли.
Лубинец сообщит об этом факте ООН и МККК.
"Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!", — подчеркнул омбудсман.
Напомним, армия РФ расстреляла украинских военнопленных в Запорожье. Это произошло 24 ноября 2024 вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.
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