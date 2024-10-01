Самый массовый розстрел военнопленных: оккупанты снова убили украинских бойцов

Россия в очередной раз цинично и грубо нарушила Женевские конвенции, такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Российские оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр.

Об этом пишет Офис генпрокурора.

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На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

"Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных — не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", — подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

В настоящее время осуществляются мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Напомним, российские военные совершили очередное военное преступление. Оккупанты снова цинично расстреляли украинских военнопленных. Убийство двух военных ВСУ попало на видео, снятое вблизи села Роботино Пологовского района Запорожской области. Наши ребята были без оружия и не сопротивлялись.

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