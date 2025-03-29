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- Украина
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Оккупанты в панике перебрасывают средства ПВО и РЭБ из Крыма в Херсонщину - "Атеш"
Россияне понесли серьезные потери в районе линии боевого столкновения.
На фоне значительных потерь в российской армии оккупанты решили перебрасывать технику с временно оккупированного Крыма на Херсонское направление.
Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».
Агенты движения отдельно отмечают рост паники среди российских военных на Херсонщине.
«После серьезных потерь в районе линии боевого столкновения командование принимает срочные меры по усилению обороны — в частности, за счет перебрасывания техники из Крыма», — говорится в сообщении.
По данным источников партизан, в регион активно доставляются комплексы радиоэлектронной борьбы, включая систему «Поле-21», предназначенную для подавления связи и противодействия украинским БПЛА, артиллерии и авиации. Также фиксируется рост количества средств ПВО, особенно вблизи стратегических направлений.
В «Атеш» говорят, что эта спешка вызвана не только потерями техники, но и высокой смертностью среди российских солдат.
Напомним, представители партизанского движения «Атеш» обнаружили новые укрепления и объекты российской армии во временно оккупированном Крыму.