Оккупанты в РФ под видом учебных сборов мобилизуют в армию россиян

Оккупанты в РФ под видом учебных сборов мобилизуют в армию россиян

Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными.

В России оккупанты пытаются решить проблемный вопрос с человеческими ресурсами и пополнить разбитые защитниками Украины подразделения.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Часть выведенных российских подразделений была размещена в палаточных городках на территории ряда областей РФ, граничащих с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

"Командование вооруженных сил российской федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца", — сообщают в Генштабе.

Также отмечается, что на территории так называемой Приднестровско-Молдавской республики для войны в Украине агитируют местное население, имеющее российское гражданство.

Напомним, что российские военные массово отказываются воевать на Украине. Морально-психологическое состояние личного состава и уровень мотивации остается на очень низком уровне.

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