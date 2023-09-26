Оккупанты в Севастополе жалуются, что их и детей выгнали из укрытия во время тревоги

Во время тревоги во временно оккупированном Севастополе детей и посетителей Дворца культуры рыбаков выгнали на улицу. Сотрудник пожарной безопасности заявил, что укрытие – "только для работников" дворца.

Об этом пишет телеграмм-канал "Baza".

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Сообщается, что вечером 25 сентября в Севастополе была объявлена тревога, морской и наземный транспорт прекратил движение. Часть жителей в это время находилась во Дворце культуры рыбаков. Они пошли к дому, надеясь, что перебудут тревогу в укрытии. Но мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, выгнал всех посетителей на улицу, в том числе и детей. Он заявил, что укрытие предназначено только для работников ДК.

"У вас в своих домах есть укрытие", – коротко аргументировал мужчина.

Напомним, поздно вечером 25 сентября в Крыму звучала воздушная тревога. Оккупанты сообщили о "ракетной опасности".

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