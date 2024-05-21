Оккупанты в соцсетях распространяют фото двойника Зеленского в Иране: в ЦПД сделали заявление

Российские оккупанты "разгоняют" соцсетями фейк о двойнике президента Владимире Зеленском, который якобы был замечен в Иране после представления вертолета Раисе.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации.

Как стало известно, россияне в соцсетях распространяют фото иранских спецназовцев, которых направили на поиски вертолета президента Раисе. На этой фотографии вроде бы обнаружили человека, который странным образом похож на президента Украины Владимира Зеленского. Эту новость распространяет пропагандистское псевдоСМИ.

“Распространенное фейкоробами кремля заявление – это абсурдный бред. Очевидно, в кремле это придумали на фоне заявлений Главного управления разведки МО Украины о двойниках путина. И вот наконец-то кремль решил дать "пропорциональный ответ", придумав абсурдный фейк о "двойнике Зеленского". Однако с какой целью он участвовал в поисках вертолета Ибрагима Раиси, в кремле придумать не смогли. На самом деле распространенное фото – это скриншот с видео, на котором сняты иранские военнослужащие”, — рассказали в ЦПИ.

Напомним, что вражеские Telegram-каналы распространяют сюжет о том, что якобы украинцы начали массово сжигать свои авто из-за вступления в силу закона о мобилизации.

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