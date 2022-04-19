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Оккупанты в течение часа штурмовали позиции ВСУ в Александровке Херсонской области

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Оккупанты в течение часа штурмовали позиции ВСУ в Александровке Херсонской области

Associated Press

ВСУ дали отпор российским оккупантам.

В Херсонской области оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ. Враг пытается закрепиться на занятом рубеже, обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по позициям ВСУ и по населенным пунктам с мирным населением.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Південь".

"Почти часовой штурм рашистами наших позиций в районе Александровки успеха не имел. Враг отступил для восстановления сил. По результатам эффективных поражений нашими войсками вражеских сил уничтожено 28 рашистов и 5 единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА", — сообщили в пресс-службе командования.

Напомним, что бригада морпехов имеет большие потери, поэтому желающих воевать в Украине все меньше. В Украине ВСУ уничтожили 75% 126 отдельной бригады Черноморского флота РФ.

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