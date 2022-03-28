Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

Оккупанты в Украине повредили более 730 учебных заведений

Дата публикации
Просмотры
65
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты в Украине повредили более 730 учебных заведений

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк

В результате атак оккупантов, по данным Минобразования, 139 детей, к сожалению, погибли.

С начала полномасштабного вторжения русские войска повредили в Украине более 730 учебных заведений.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

"Более 730 учебных заведений повреждено, из них 74 уничтожены полностью. 139 детей, к сожалению, погибли", — сказал он.

Напомним, что ВНО, ГНА, единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единое профессиональное вступительное испытание в 2022 году отменены из-за войны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация