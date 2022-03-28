Оккупанты в Украине повредили более 730 учебных заведений

В результате атак оккупантов, по данным Минобразования, 139 детей, к сожалению, погибли.
С начала полномасштабного вторжения русские войска повредили в Украине более 730 учебных заведений.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
"Более 730 учебных заведений повреждено, из них 74 уничтожены полностью. 139 детей, к сожалению, погибли", — сказал он.
Напомним, что ВНО, ГНА, единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единое профессиональное вступительное испытание в 2022 году отменены из-за войны.
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