Армия РФ пытается отдать свое войско живой силой. Так, на временно оккупированных территориях россияне проводят рекрутинг украинцев – им предлагают идти на войну против собственной Родины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

Отмечается, что на ВОТ Востока Украины и Крыма россияне агитируют мужчин вступать в ряды армии РФ. В Крыму контрактами привлекают местных срочников.

"При этом, денежные выплаты для украинцев за подпись контракта меньше, чем в других регионах РФ. Если в Москве это 805 тысяч рублей, а в Ленинградской области или Краснодарском крае – от 500 до 600 тысяч рублей, то для украинцев это меньше чем 200 тысяч", – констатировали в сообщении.

В ЦНС акцентируют: таким образом враг не только нарушает международное право, но намерен набрать дешевую живую силу на войну путем создания гуманитарного кризиса на захваченных землях.

Ранее в ГУР МО сообщили, что кафиры давят на местных жителей, чтобы они поддержали Путина.

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