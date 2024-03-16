Оккупанты вербуют украинцев на ВОТ подписывать контракты с армией РФ

Россия продолжает нарушать международное право.
Армия РФ пытается отдать свое войско живой силой. Так, на временно оккупированных территориях россияне проводят рекрутинг украинцев – им предлагают идти на войну против собственной Родины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что известно
Отмечается, что на ВОТ Востока Украины и Крыма россияне агитируют мужчин вступать в ряды армии РФ. В Крыму контрактами привлекают местных срочников.
"При этом, денежные выплаты для украинцев за подпись контракта меньше, чем в других регионах РФ. Если в Москве это 805 тысяч рублей, а в Ленинградской области или Краснодарском крае – от 500 до 600 тысяч рублей, то для украинцев это меньше чем 200 тысяч", – констатировали в сообщении.
В ЦНС акцентируют: таким образом враг не только нарушает международное право, но намерен набрать дешевую живую силу на войну путем создания гуманитарного кризиса на захваченных землях.
Ранее в ГУР МО сообщили, что кафиры давят на местных жителей, чтобы они поддержали Путина.
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