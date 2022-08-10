Оккупанты вероятно готовят провокации в Черкассах: россияне заявили, что ВСУ якобы заминировали здание "скорой"

Оккупанты готовят провокацию в Черкассах. В Минобороны России заявили, что украинские военные якобы оборудовали опорный пункт в здании скорой помощи в областном центре, а местных об этом не предупредили.

Оккупанты заявили, что подходы к зданию скорой помощи в Черкассах якобы заминированы, а мирных жителей об этом не предупредили.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, в министерстве добавили, что подразделения терробороны ВСУ якобы разместились еще и в здании туберкулезного диспансера в Николаевской области. Оккупанты придумали, что из лечебного заведения украинские военные якобы "выгнали всех больных", а в диспансере "оборудовали склад оружия и боеприпасов".

Напомним, публицист и политолог Андрей Пионтковский уверен, что глава Кремля Владимир Путин будет в дальнейшем продолжать ядерную провокацию по Запорожской АЭС. Пионтковский объяснил, что Путин понимает, что если он применит в войне с Украиной ядерное оружие, Запад мгновенно нанесет мощные удары по России.

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