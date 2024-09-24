Оккупанты ударили по предприятию в Харькове: что известно о пострадавших и погибших

Во вторник 24 сентября россияне в очередной раз атаковали Харьков. Один из ударов пришелся по гражданскому предприятию пищевой промышленности. Предварительно там погиб человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Подтверждена информация об одном погибшем на предприятии. То есть всего погибших по городу трое", — отметил Терехов.

Как констатировал глава города, под завалами дома в Киевском районе находятся два человека. Продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, днем во вторник, 24 сентября, россияне нанесли очередной удар КАБами по Харькову. Есть прилеты по жилым районам. Уже известно, что есть погибшие и раненые.

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