Оккупанты внезапно взялись восстанавливать все оборонные сооружения вокруг Мариуполя: видео

В Мариуполе некоторые укрепления отчасти сохранились еще от украинских защитников. Однако сейчас их восстанавливают и приводят в боеспособное состояние.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он показал видео, на котором видны оборонительные сооружения у въезда в город из Донецкого направления.

"Частично сохранились от наших Защитников. Но сейчас восстановлены и в боеспособном состоянии. Кроме того, массово расширяются в обе стороны (на восток и запад). Не просто расширяются — здесь системно проводят тренировки оккупационный гарнизон", — рассказал Андрющенко.

Он добавил, что расширение обороны города свидетельствует о системной подготовке российского гарнизона к обороне города.

"Поэтому, без фантазий. Без победных популистических реляций. Битва за Мариуполь будет не легкой наверняка. Однако, точно будет", — написал советник городского головы Мариуполя.

Оккупанты начали массово восстанавливать оборонительные сооружения вокруг Мариуполя

Напомним, Мариупольский городской совет ранее показал видео, как выглядит разрушенная оккупантами школа №51. Она продолжает приходить в упадок во временно захваченном россиянами городе. Учебное заведение расположено в Левобережном районе города, наиболее пострадавшем от действий захватчиков.

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