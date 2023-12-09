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Оккупанты внезапно взялись восстанавливать все оборонные сооружения вокруг Мариуполя: видео

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Оккупанты внезапно взялись восстанавливать все оборонные сооружения вокруг Мариуполя: видео

Здание "Украинского дома" в Мариуполе после пожара / Фото: Мариупольский горсовет

Оккупанты начали массово восстанавливать оборонительные сооружения вокруг Мариуполя.

В Мариуполе некоторые укрепления отчасти сохранились еще от украинских защитников. Однако сейчас их восстанавливают и приводят в боеспособное состояние.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он показал видео, на котором видны оборонительные сооружения у въезда в город из Донецкого направления.

"Частично сохранились от наших Защитников. Но сейчас восстановлены и в боеспособном состоянии. Кроме того, массово расширяются в обе стороны (на восток и запад). Не просто расширяются — здесь системно проводят тренировки оккупационный гарнизон", — рассказал Андрющенко.

Он добавил, что расширение обороны города свидетельствует о системной подготовке российского гарнизона к обороне города.

"Поэтому, без фантазий. Без победных популистических реляций. Битва за Мариуполь будет не легкой наверняка. Однако, точно будет", — написал советник городского головы Мариуполя.

Оккупанты начали массово восстанавливать оборонительные сооружения вокруг Мариуполя

Оккупанты начали массово восстанавливать оборонительные сооружения вокруг Мариуполя

Напомним, Мариупольский городской совет ранее показал видео, как выглядит разрушенная оккупантами школа №51. Она продолжает приходить в упадок во временно захваченном россиянами городе. Учебное заведение расположено в Левобережном районе города, наиболее пострадавшем от действий захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
452
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