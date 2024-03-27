Оккупанты во время атаки на Никополь убили мужчину (фото)

По Никополю оккупанты били из тяжелой артиллерии.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине. В результате погиб местный житель.

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Как стало известно, российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. В результате погиб 55-летний местный житель.

“Он попал во вражеский артобстрел. Из-за соседей-террористов Днепропетровщина снова теряет… А еще – повреждены частные дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. Детали уточняем”, — подчеркнул Сергей Лысак.

Напомним, что оккупанты во время недавних атак на Никопольщину повредили энергетический объект.

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