Оккупанты во время обстрела Авдеевки убили женщину

Российские кафиры в Авдеевке во время ракетных обстрелов убили женщину. Удар россиян пришелся на частное домовладение.

Об этом "Общественному Донбассу" сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

"Сегодня около 14:00 войска РФ в очередной раз атаковали Авдеевку, вероятно, с артиллерии. От попадания снарядов по территории частного домовладения получила осколочное ранение женщина 59 лет", — сообщила Анастасия Медведева.

По ее словам, пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако она скончалась от полученных травм. По этому факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Напомним, что ВСУ на окраине Авдеевки отразили комплекс "Царская охота".

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