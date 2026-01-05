Оккупанты вооружили "Шахеды" новейшим ПЗРК "Верба": как это работает и в чем опасность

Сбитый «Шахед» из ПЗРК «Верба» / © Defence express

Реклама

После эксперимента с установкой на «Шахед» ракеты «воздух-воздух» Р-60 российские кафиры пошли в сторону монтажа на свой дальнобойный дрон переносного зенитного ракетного комплекса.

Цель этого нововведения аналогична — попытка противодействовать украинским вертолетам и самолетам, привлеченным к сбитию российских «Шахедов», пишет Defense Express.

О сбитии такого дрона сначала сообщил специалист Сергей «Флэш» Бескрестнов, а впоследствии видео с этим «Шахедом», перехватившим бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis, показали в Силах беспилотных систем.

Реклама

При этом внимание можно обратить сразу на несколько вещей. Во-первых, это использование ПЗРК «Верба», являющегося новейшим переносным зенитным ракетным комплексом, стоящим на вооружении РФ. Об этом говорит как внешний вид пусковой, так и индекс 9П333. И учитывая маркировку, эта пусковая была произведена в 2025 году.

Также для активации ПЗРК враг установил ряд дополнительных систем, которые должны инициировать пуск ракеты, а именно: включение пусковой, прокалывание баллона со сжатым азотом для охлаждения инфракрасной ГСН и пуск.

И пока это не выглядит серийным решением, например из-за отсутствия кабель-менеджмента, использования обычных хомутов и открытого монтажа всех дополнительных систем на корпус.

Обычные хомуты и открытый монтаж всех дополнительных систем на корпус / © Defense Express

Более того, именно использование ПЗРК «Верба» уже указывает на это. Потому что технически у рашистов есть серийные решения в виде комплекта «Стрелец», который предназначен для оснащения ПЗРК вертолетов и других носителей. Кроме того, версия ПЗРК «Игла-В» специально создана для вертолетов.

Реклама

«Стрелец» и «Игла-В» / © Defense Express

То есть тот, кто занимался интеграцией ПЗРК «Вербаа» на «Шахед», имел доступ к этому новому комплексу, но не к готовым решениям. Именно поэтому разработчик должен был придумывать средства инициации пуска, которые повторяли бы действия человека. И объективно такие решения больше напоминают «гаражную» разработку, которая, конечно, не нивелирует степень угрозы.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на главный компонент этой системы — обеспечение управления «Шахедом» в режиме он-лайн. Потому что главная идея рашистов состоит в том, что оператор, управляющий дроном из ПЗРК, должен увидеть вертолет или самолет, после этого маневрировать таким образом, чтобы головка самонаведения «Вербы» захватила цель в достаточно ограниченное время ее охлаждения.

А без системы передачи видеоизображения с дрона и обеспечения управления им «с пульта», как FPV-дроном, вся эта идет совершенно беспомощна. И сейчас известна система, используемая врагом для таких целей — mesh-модемы. И именно поэтому борьба с этим каналом управления «Шахедами» приоритетна.

Напомним, Россия вооружилась новым дешевым «Шахедом». Этот аппарат является технологически упрощенной и более выгодной версией уже известного дрона-камикадзе Shahed-136, который враг активно использует для террора украинских городов.