Оккупанты восстанавливают железную дорогу и обстреливают жилые кварталы: ситуация на востоке Украины по состоянию на 13 апреля

Оккупанты восстанавливают железную дорогу и обстреливают жилые кварталы: ситуация на востоке Украины по состоянию на 13 апреля

Оккупанты обстреливают населенные пункты, в результате чего погибли и пострадали.

В Луганской, Донецкой и Харьковской областях остается напряженная ситуация. Оккупанты обстреливают населенные пункты, в результате чего есть погибшие и раненные.

ТСН.ua собрал информацию о ситуации на востоке Украины по состоянию на утро 13 апреля.

Генштаб о ситуации на востоке Украины

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.

Харьков и Харьковская область

Как сообщил председатель Харьковской ВГА Олег Синегубов, за минувшие сутки на Харьковщине в результате обстрелов жилых кварталов российскими оккупантами погибли 7 взрослых и 13-летний подросток. Раненых – 19, среди них двое детей 4 и 9 лет.

Сегодня, 13 апреля, оккупанты продолжают обстреливать Салтовку и Холодную Гору. Вражеская ракета попала в многоэтажку. Также в Индустриальном, Киевском и Немышлянском районах города обнаружили вражеские мины отложенного действия. Спасатели смогли уничтожить больше 80 мин. Такие мины находят на крышах, чердаках и детских площадках.

Луганская область

Вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов. В течение дня оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее.

Также стало известно, что оккупанты пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового.

В результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружевска повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, 1 объект инфраструктуры. В Кременной пылала кровля складского помещения пл.200 м.кв.

Во время обстрелов: один погибший (г. Новодружевск), спасены 10 человек (г. Северодонецк).

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей Рубежного эвакуироваться из-за усиления интенсивности боевых действий.

"Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов, – обратился к жителям Луганщины Оставшиеся многие рубежа из центральных районов города выехать просто не успели, и теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы, поэтому, обезопасьте себя, пока это возможно. Эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где именно переждать обострения – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то поближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны",– написал Сергей Гайдай.

Позже глава ВГА сообщил, что согласованы гуманитарные коридоры.

Донецкая область

За минувшие сутки в Донецкой области два человека получили ранения в результате российских обстрелов. Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.

"Россия убивает гражданских! 12 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Марьинке", — написал глава области.

Также за прошедшие сутки в Бахмуте умер один человек, получивший ранение в Луганской области. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Напомним, что вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации. Погибли почти 60 человек. По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича,оккупанты сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.

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