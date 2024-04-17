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Оккупанты временно перекрыли движение по мосту через Керченский пролив

Оккупанты временно перекрыли движение по мосту через Керченский пролив

Россияне после взрывной ночи в Крыму перекрыли Керченский мост / Фото: Getty Images

Ночью в Крыму раздавались взрывы

Движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыто после взрывов на временно оккупированном полуострове.

Об этом информируют россияне в Telegram-канале "Крымский мост".

"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Позже работа переправы была возобновлена.

Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

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