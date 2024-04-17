Оккупанты временно перекрыли движение по мосту через Керченский пролив

Ночью в Крыму раздавались взрывы
Движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыто после взрывов на временно оккупированном полуострове.
Об этом информируют россияне в Telegram-канале "Крымский мост".
"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Позже работа переправы была возобновлена.
Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.
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