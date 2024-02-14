Оккупанты вторично за ночь ударили по Селидовому: поврежден корпус больницы (видео)

Пока известно об одном раненом человеке, спасательные работы продолжаются.
Российские захватчики вторично за ночь обстреляли Селидово, в результате чего был поврежден один из корпусов больницы.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
"Около часа ночи город подвергся очередному обстрелу — поврежден один из корпусов больницы. Вероятно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок", — говорится в сообщении.
Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений.
Позже Филашкин сообщил, что около 100 пациентов Селидовской больницы начали перевозить в больницы Покровска и Мирнограда.
Напомним, ранее сообщалось, что в Никополе во время российского артобстрела погиб мужчина.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне обстреляли предприятие в Харьковской области, есть жертвы.
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