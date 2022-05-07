Оккупанты ввели в Мариуполе разрешения на передвижение в городе и области: порядок получения

Оккупанты ввели в Мариуполе разрешения на передвижение в городе и области: порядок получения

Россияне не прекращают делать вид "улучшения" в блокадном Мариуполе, но превращают его в гетто.

Оккупационные власти вводят в городе разрешения на передвижение людей как в пределах Мариуполя, так и в пределах Донецкой области. Впрочем, чтобы получить такую бумажку, нужно пройти "фильтрацию".

Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, захватчики государства-террориста России объяснили жителям города, как получить разрешение на передвижение. Прежде всего нужно пройти "фильтрацию". Проверяют людей в райотделах "МВД" в Мангуше, Новоазовске, Никольском или в пунктах пропуска "Мангуш" или "Безименное".

Только после проверки с справкой следует обратиться в комендатуру Мариуполя. Уже там можно получить пропуск на передвижение в Донецкой области.

"Третий документ, который должны получить мариупольцы для намека на свободное передвижение. Справка о фильтрации, пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя. Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю как...", — говорится в сообщении представителя мэрии.

Как сообщалось, российские оккупанты возвращают во временно захваченные населенные пункты элементы Советского Союза и Российской Федерации. Россияне возродили в Мариуполе ГАИ.

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