Оккупанты выдают гражданских за военных, переодевая их в форму ВСУ

Родные некоторых из мужчин узнали их на видео рашистов.
В Гостомеле Киевской области оккупанты задержали нескольких гражданских и вывезли их на территорию России, где сейчас выдают их за пленных военнослужащих.
Об этом написала знакомая одного из них в твиттере.
"Отца моей подруги, Вуйко Романа Ивановича, (на фото он), и многих жителей Гостомеля, взяли в плен и вывезли в рашку. Гражданских мужчин переодевают в форму и выдают за военных. Роман в преддиабетном состоянии и имеет 2 группу инвалидности", — написала женщина.
Напомним, что в Гостомеле Киевской области за 35 дней российской оккупации по меньшей мере 400 человек пропали без вести.
Как сообщалось, некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать.
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