Оккупанты выдают гражданских за военных, переодевая их в форму ВСУ

Оккупанты выдают гражданских за военных, переодевая их в форму ВСУ

Родные некоторых из мужчин узнали их на видео рашистов.

В Гостомеле Киевской области оккупанты задержали нескольких гражданских и вывезли их на территорию России, где сейчас выдают их за пленных военнослужащих.

Также читайте МИД Украины опроверг очередной фейк российской разведки относительно военнопленных

Об этом написала знакомая одного из них в твиттере.

"Отца моей подруги, Вуйко Романа Ивановича, (на фото он), и многих жителей Гостомеля, взяли в плен и вывезли в рашку. Гражданских мужчин переодевают в форму и выдают за военных. Роман в преддиабетном состоянии и имеет 2 группу инвалидности", — написала женщина.

Напомним, что в Гостомеле Киевской области за 35 дней российской оккупации по меньшей мере 400 человек пропали без вести.

Как сообщалось, некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать.

Читайте также: