Оккупанты вынесли приговор 9 защитникам Мариуполя: какое наказание им назначили

Украинские военнопленные будут отбывать наказание в виде от 24 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В оккупированном Донецке так называемый "суд ДНР" вынес приговор девяти военнослужащим ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Среди осужденных – военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк.

Все они защищали Мариуполь от российских окупантов, находились на территории меткомбината "Азовсталь" и затем попали в российский плен.

Оккупанты обвиняют их в обстреле поселка Старый Крым Мариупольской городской громады в марте 2022 года. Так называемый суд назначил украинским военнопленным наказание в виде от 24 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники Мариуполя будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее дочь защитника Мариуполя сообщила о смерти отца в российском плену.

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