Оккупанты вынесли приговор семи бойцам корпуса "Азов": каждый получил более 25 лет тюрьмы

Они получили более 25 лет заключения за якобы "обстрелы жилых кварталов".

Российские оккупанты только за минувшие сутки, 15 февраля, вынесли незаконный приговор бойцам национального корпуса "Азов".

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как отмечается, россияне накануне вынесли незаконный приговор семи бойцам национального корпуса "Азов". В частности, речь идет об Александре Турчине, Максиме Чередниченко, Тарасе Зваричуке, Георгии Летягине, Дмитрии Чибукове, Денисе Дорохине и Александре Сикилинде.

Они получили более 25 лет заключения за якобы "обстрелы жилых кварталов".

“Турчину назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы, Чередниченко – 26 лет лишения свободы, Зваричуку, Сикилинде, Летягину, Чибукову – по 25 лет лишения свободы каждому, Дорохину – 28 лет лишения свободы. В результате счет свыше 60 человек только за 2024 год. А мы? Мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит и играть в молчание. Официальные лица – молча. СМИ – молча. Как будто наших военнопленных не существует. Извините, но нет сил молчать”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Он также добавил, что большего неуважения к нашим Героям от "условно официальных структур трудно найти".

“Россияне демонстрируют, что будет завтра не только с Гарнизоном Мариуполия. А со всеми подразделениями, более или менее ставшими известными и публичными примерами для всех нас. Да нет быть с нашей стороны. Просто не быть”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что российская оккупационная армия беспощадно обстреливает территорию Авдеевского коксохимического завода. Захватчики штурмуют предприятие в Авдеевке с земли и атакуют с воздуха и днем, и ночью.

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