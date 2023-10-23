Оккупанты выпустили авиабомбу на Херсонщину: в собственном доме погибли мужчина и женщина

В воскресенье, 22 октября, около 21:50 российские оккупационные войска обстреляли из авиации село Ивановка Дарьевской общины Херсонской области. Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В результате российской атаки в разрушенном частном доме оказались мужчина и женщина. Они погибли.

"Сегодня днем их тела спасатели извлекли из-под завалов. Поисково-спасательные работы осложнялись повторными вражескими атаками на населенный пункт", — отмечают в ОГ.

Отмечается, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Авиаудар по Херсону. / Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, в последнее время Россия усилила удары по Херсону. Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорит, что россияне используют ковровый способ покрытия для ударов по Херсону. Они прицельно избивают по тем местам в Херсоне, где есть люди.

Читайте также: