Оккупанты выпустили авиабомбы на Херсонщину: погибли супруги

Тела мужчины и женщины обнаружили под завалами здания.

В пятницу, 5 апреля, российские оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по селу Змиевка Бериславского района Херсонской области. В результате удара погибли супруги.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В результате попадания повреждено здание. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших: мужчина 1957 года рождения и женщина 1965 года рождения.

Отмечается, что вчера российская армия также сбросила взрывчатку с дронов на Берислав. По меньшей мере, трое местных жителей получили ранения: 84-летняя женщина и двое мужчин 59 и 56 лет.

Как сообщалось, вчера, 5 апреля, РФ ударила по жилым кварталам Херсона. Оккупанты атаковали жилые кварталы в Днепровском районе с временно оккупированного левого берега.

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