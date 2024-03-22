Оккупанты выпустили по Украине 151 воздушную цель: сколько ракет и дронов удалось сбить

В частности, россияне ударили дронами, "Искандерами" и "Кинжалами"

Ночью против 22 марта российская армия нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив 151 средство воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей: 55 беспилотников и 37 ракет.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью в результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушных цели:

55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" ;

ударных БпЛА типа ; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 ;

крылатых ракет ; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Отмечается, что к отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Всего армия РФ применила 151 средство воздушного нападения:

63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарской РФ);

ударных БпЛА типа (район пусков Приморско-Ахтарской РФ); 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область – РФ, Крым);

баллистических ракет (Белгородская область – РФ, Крым); 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

крылатых ракет (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря); 5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская область, РФ);

крылатых ракет (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская область, РФ); 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К – Тамбовская область, РФ);

аэробалистических ракет (из десяти МиГ-31К – Тамбовская область, РФ); 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – временно оккупированная территория Запорожской области);

управляемые авиационные ракеты (из двух Су-30 (Су-34) – временно оккупированная территория Запорожской области); 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская области, РФ).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине. оккупанты ударили по объектам энергетики и жилым домам.

Читайте также: