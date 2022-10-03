Оккупанты выпустили по Запорожью 10 ракет С300: попали в детский реабилитационный центр

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Сегодня утром, 3 октября, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С300.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В Запорожье разрушения подверглись объектам гражданской инфраструктуры. По состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем — он госпитализирован.
Разрушен реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.
В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.
Напомним, что в Днепре после объявления воздушной тревоги раздался взрыв.
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